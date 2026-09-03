New York: calo per Mondelez International

(Teleborsa) - Composto ribasso per il maggior produttore mondiale di cioccolato , in flessione del 2,11% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Mondelez International rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Osservando il grafico di breve periodo di Mondelez International , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 61,88 USD e supporto a 60,69. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 63,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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