New York: calo per Mondelez International
(Teleborsa) - Composto ribasso per il maggior produttore mondiale di cioccolato, in flessione del 2,11% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Mondelez International rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo di Mondelez International, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 61,88 USD e supporto a 60,69. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 63,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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