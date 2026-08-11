New York: rosso per Honeywell International
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di apparecchiature industriali, con un ribasso del 3,55%.
L'andamento di Honeywell International nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Honeywell International. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Honeywell International evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 241,9 USD. Primo supporto a 229,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 225,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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