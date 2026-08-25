Moderati guadagni sui listini USA

(Teleborsa) - I listini Usa viaggiano in moderato rialzo con il calo del petrolio e dei rendimenti obbligazionari. Bene il comparto tech
mentre cresce l'attesa per le nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale che dovrebbero emergere dalla trimestrale di Nvidia
in calendario domani.
Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh
al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.
Sul fronte macro, in attesa del PCE di luglio
in uscita domani, la fiducia dei consumatori statunitensi
ha toccato il minimo da inizio anno
a causa del peggioramento delle prospettive economiche e occupazionali.
Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul Dow Jones
, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 7.676 punti.
In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,66%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,35%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica
(+0,87%) e sanitario
(+0,46%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio
(-0,90%) e energia
(-0,86%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Merck
(+2,21%), Nvidia
(+1,77%), Goldman Sachs
(+1,52%) e Cisco Systems
(+0,85%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike
, che continua la seduta con -2,77%.
Tentenna Salesforce
, che cede l'1,08%.
Sostanzialmente debole Travelers Company
, che registra una flessione dell'1,05%.
Si muove sotto la parità Procter & Gamble
, evidenziando un decremento dell'1,02%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Marvell Technology
(+5,56%), Advanced Micro Devices
(+4,57%), Cadence Design Systems
(+3,67%) e Axon Enterprise
(+3,59%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Thomson Reuters
, che ottiene -3,35%.
Preda dei venditori Intuit
, con un decremento del 2,87%.
Si concentrano le vendite su Zscaler
, che soffre un calo del 2,74%.
Vendite su Mondelez International
, che registra un ribasso del 2,02%.