Invito all'acquisto per Mondelez International

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Ottima performance per il maggior produttore mondiale di cioccolato , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 2,42%.





Operatività odierna:

Le azioni di Mondelez International , su questi prezzi fissati a 64,17 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 60,56 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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