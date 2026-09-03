New York: Campbell's si muove verso il basso

(Teleborsa) - In forte ribasso Campbell's , che mostra un -9,42%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Campbell's , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, Campbell's è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,33 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,02. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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