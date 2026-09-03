New York: Ciena in forte discesa

(Teleborsa) - Retrocede molto la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,64%.



Lo scenario su base settimanale di Ciena rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Ciena mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 305,3 USD con area di resistenza individuata a quota 346,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 290,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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