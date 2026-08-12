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In evidenza Ciena sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Ciena sul listino di New York
Prepotente rialzo per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che mostra una salita bruciante del 10,65% sui valori precedenti.
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