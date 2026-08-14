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New York: in calo Ciena

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Ciena
Composto ribasso per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, in flessione del 3,75% sui valori precedenti.
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