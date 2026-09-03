New York: giornata depressa per ASML Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che presenta una flessione del 2,44% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di ASML Holding è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di ASML Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.621,6 USD con area di resistenza individuata a quota 1.658,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.602.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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