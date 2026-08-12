Denaro sul settore dei chip, a Milano toniche Prysmian e Stm

(Teleborsa) - Seduta all'insegna del denaro per i titoli europei dei produttori di chip e, in tale contesto, gli acquisti premiano, a Piazza Affari, Prysmian (+3,5%) e STM (+1,5%), entrambe tra le migliori del Ftse Mib (+0,2%).



Negli altri Paesi del Vecchio Continente, performance toniche per Infineon (+3%) a Francoforte, e, ad Amsterdam, per Be Semiconductor Industries (+2,2%) e ASML Holding (+2,1%).



A sostenere gli acquisti sul comparto dei chip, contribuiscono i dati positivi di CoreWeave e Super Micro Computer , con la prima che corre di oltre il 17% nel pre-market di Wall Street, in scia a una crescita delle vendite superiore alle attese dovuta all'aumento della spesa per l'intelligenza artificiale, mentre la seconda balza di circa il 9% nelle contrattazioni prima dell'apertura dei listini USA, dopo che le sue previsioni di fatturato hanno superato le stime.



Dati accolti favorevolmente dagli investitori sempre alla ricerca di nuove prove che le aziende di infrastrutture per l'IA siano in grado di generare gli utili necessari a sostenere ulteriormente il rally del settore tecnologico.



A tutto ciò si aggiungono le performance brillanti a Seul di Samsung Electronics (+6,7%) e SK Hynix (+5,5%) sostenute dall'ottimismo sulle loro politiche di remunerazione degli azionisti.









(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)

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