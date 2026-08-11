New York: al centro degli acquisti ASML Holding
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,84%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ASML Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di ASML Holding ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.811,8 USD. Supporto a 1.786,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.837,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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