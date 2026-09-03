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New York: rally per ServiceNow

Migliori e peggiori
New York: rally per ServiceNow
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ServiceNow rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di ServiceNow confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 147,3 USD con primo supporto visto a 141,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 138,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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