New York: rally per ServiceNow

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,74%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ServiceNow rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di ServiceNow confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 147,3 USD con primo supporto visto a 141,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 138,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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