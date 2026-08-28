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New York: andamento sostenuto per ServiceNow

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per ServiceNow
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, con una variazione percentuale del 3,79%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ServiceNow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ServiceNow rispetto all'indice.


Tecnicamente, ServiceNow è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 146,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 154,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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