New York: andamento sostenuto per ServiceNow

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , con una variazione percentuale del 3,79%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ServiceNow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ServiceNow rispetto all'indice.





Tecnicamente, ServiceNow è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 146,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 154,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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