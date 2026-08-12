New York: calo per ServiceNow

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che presenta una flessione del 3,79% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ServiceNow rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di ServiceNow è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 124,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 121,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 128,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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