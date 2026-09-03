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New York: si muove a passi da gigante Robinhood Markets

Migliori e peggiori
New York: si muove a passi da gigante Robinhood Markets
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che scambia in rialzo dell'11,38%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Robinhood Markets più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Robinhood Markets è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 123,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 114,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 132,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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