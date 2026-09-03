New York: su di giri Coinbase Global

(Teleborsa) - Rialzo per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coinbase Global evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coinbase Global rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Coinbase Global confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 196,6 USD con primo supporto visto a 184,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 176,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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