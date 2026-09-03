Officine Maccaferri (Ambienta) acquista il 100% di Ovattificio Alpino

(Teleborsa) - Ambienta SGR, asset manager italiano focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la propria platform company Officine Maccaferri, attiva nelle soluzioni ingegneristiche durevoli e a basso impatto ambientale, partecipata di Ambienta IV, ha acquisito il 100% di Ovattificio Alpino, realtà italiana specializzata nella produzione di geotessili non tessuti e feltri tecnici. Con sede a Cittadella (Padova), Ovattificio Alpino produce geotessili non tessuti e feltri tecnici per applicazioni infrastrutturali e ambientali, tra cui lavori stradali, gestione delle risorse idriche, stabilizzazione del suolo e protezione ambientale.



L'operazione pone inoltre le basi per ulteriori investimenti nella produzione di non tessuti. Maccaferri e Ovattificio Alpino stanno già lavorando a un progetto di espansione negli Stati Uniti, che si prevede sarà operativo entro la metà del 2027. Il progetto rafforzerà la presenza produttiva locale del Gruppo e consentirà di offrire alla clientela nordamericana una gamma più ampia di soluzioni geosintetiche.



Più in generale, Maccaferri persegue una strategia di buy-and-build incentrata su società e tecnologie specialistiche nel campo dell'ingegneria per l'adattamento climatico, le cui potenzialità possono essere valorizzate attraverso il know-how ingegneristico, le relazioni commerciali e la presenza internazionale del Gruppo. Oggi Maccaferri opera in oltre 20 stabilimenti su cinque continenti, impiega più di 3.000 persone e serve clienti in oltre 130 Paesi. Dall'ingresso di Ambienta nel capitale, Maccaferri ha completato diverse acquisizioni e può contare su una solida pipeline di ulteriori operazioni, il cui perfezionamento è previsto nei prossimi mesi.



"Maccaferri sta costruendo una piattaforma globale di riferimento nelle soluzioni di ingegneria ambientale, integrando tecnologie, competenze e realtà specialistiche altamente complementari - ha detto Andrea Venturini, Private Equity Partner di Ambienta - La nostra strategia si fonda sull'acquisizione di aziende di elevata qualità, con solide competenze tecniche che possano essere valorizzate attraverso il know-how ingegneristico, le relazioni commerciali e la presenza internazionale di Maccaferri. Ovattificio Alpino rappresenta un'importante aggiunta alla piattaforma e, insieme alle ulteriori acquisizioni previste nei prossimi mesi, contribuirà ad accelerarne la crescita e a consolidare il ruolo di Maccaferri quale aggregatore di riferimento in un mercato altamente attrattivo e frammentato".

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