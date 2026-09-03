PALLADIUM del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Vigoroso rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,97%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.415,5. Primo supporto visto a 1.303. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.252,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)