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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari guadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 40.680,87 punti.
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