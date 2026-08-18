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Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata negativa per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 41.065,59 punti, in calo dell'1,04%.
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