SILVER del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 65,33.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 66,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 64,21. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 63,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)