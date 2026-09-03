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SILVER del 2/09/2026

Finanza
SILVER del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 65,33.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 66,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 64,21. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 63,09.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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