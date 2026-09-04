Milano 3-set
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Nasdaq 3-set
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Dow Jones 3-set
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Londra 3-set
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Francoforte 3-set
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,68%

Hang Seng a 25.737,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,68%
Indice Hang Seng +1,68% a quota 25.737,6 all'apertura pomeridiana.
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