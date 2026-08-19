Milano 18-ago
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Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,32%

Hang Seng a 25.533,38 punti

In breve, Finanza
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Indice Hang Seng +0,32% a quota 25.533,38 all'apertura pomeridiana.
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