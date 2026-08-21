Milano 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 20-ago
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Francoforte 20-ago
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,52%

Hang Seng a 25.883,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,52%
Indice Hang Seng +1,52% a quota 25.883,24 all'apertura pomeridiana.
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