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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -2,14%

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Indice Hang Seng -2,14% a quota 25.453,19 all'apertura pomeridiana.
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