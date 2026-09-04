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Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,74%

L'Indice Hang Seng termina a 25.751,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,74%
Brilla Hong Kong, in aumento dell'1,74%, chiude a 25.751,97 punti.
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