Milano
3-set
52.245
0,00%
Nasdaq
3-set
29.482
+1,16%
Dow Jones
3-set
53.686
+1,18%
Londra
3-set
10.832
0,00%
Francoforte
3-set
26.003
0,00%
Venerdì 4 Settembre 2026, ore 07.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,74%
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,74%
L'Indice Hang Seng termina a 25.751,97 punti
In breve
,
Finanza
04 settembre 2026 - 06.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brilla Hong Kong, in aumento dell'1,74%, chiude a 25.751,97 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,61%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,97%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,51%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,46%
Altre notizie
Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,00%
Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,44%
Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,19%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,12%
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,14%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,11%)
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto