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Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,97%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.997,73 punti
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21 agosto 2026 - 10.25
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Ottima performance per Hong Kong (+1,97%), che archivia la giornata a 25.997,73 punti.
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