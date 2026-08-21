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Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,97%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.997,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,97%
Ottima performance per Hong Kong (+1,97%), che archivia la giornata a 25.997,73 punti.
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