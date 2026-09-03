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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,06%)
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.315,19 punti
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03 settembre 2026 - 06.20
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Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,06%, archiviando la seduta a 25.315,19 punti.
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