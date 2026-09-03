Milano 2-set
51.792 0,00%
Nasdaq 2-set
29.143 +0,23%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 2-set
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Francoforte 2-set
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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,06%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.315,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,06%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,06%, archiviando la seduta a 25.315,19 punti.
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