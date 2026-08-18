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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,46%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.482,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,46%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +1,46%, terminando la sessione a 25.482,55 punti.
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