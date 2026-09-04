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Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,21%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 29.544,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,21%
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,21% e chiude a 29.544,15 punti.
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