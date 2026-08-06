Milano 17:35
53.717 +0,06%
Nasdaq 22:00
29.722 +1,19%
Dow Jones 22:04
54.037 +0,28%
Londra 17:35
10.901 +0,31%
Francoforte 17:35
26.319 +0,69%

Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,44%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 53.682,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,44%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,44% e chiude a 53.682,72 punti.
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