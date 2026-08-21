Milano 10:26
52.938 +0,52%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
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Londra 10:26
10.773 +0,23%
Francoforte 10:26
26.074 +0,35%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,28%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.905,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,28%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 3.905,2 punti.
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