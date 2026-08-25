Milano 17:35
52.720 +0,34%
Nasdaq 21:29
29.156 +0,46%
Dow Jones 21:29
53.558 +0,26%
Londra 17:35
10.886 +0,29%
Francoforte 17:35
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Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,34%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.720,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,34%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,34% e chiude a 52.720,31 punti.
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