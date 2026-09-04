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Francoforte: profondo rosso per Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: profondo rosso per Wacker Chemie
Ribasso per Wacker Chemie, che tratta in perdita del 4,96% sui valori precedenti.
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