Milano 12:21
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Dow Jones 19-ago
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Londra 12:21
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Francoforte: performance negativa per Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Wacker Chemie
Sottotono Wacker Chemie, che passa di mano con un calo del 2,28%.
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