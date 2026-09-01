Milano 11:53
51.988 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:53
10.713 -1,02%
Francoforte 11:53
25.955 -1,15%

Francoforte: balza in avanti Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Wacker Chemie
Punta con decisione al rialzo la performance di Wacker Chemie, con una variazione percentuale dell'1,97%.
Condividi
```