Indicazioni rialziste per Exelon

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Risultato positivo per il distributore di energia elettrica e gas naturale , parte del Nasdaq 100 , che lievita dell'1,27%.





Operatività odierna:

Le azioni di Exelon , su questi prezzi fissati a 44,53 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 42,1 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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