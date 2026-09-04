Indicazioni rialziste per Exelon
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Risultato positivo per il distributore di energia elettrica e gas naturale, parte del Nasdaq 100, che lievita dell'1,27%.
Operatività odierna:
Le azioni di Exelon, su questi prezzi fissati a 44,53 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 42,1 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```