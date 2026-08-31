Indicazioni rialziste per Azimut
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Risultato positivo per la società di servizi finanziari, parte del FTSE MIB, che lievita dello 0,59%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 39,06 Euro, con stop loss calcolato a quota 37,28 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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