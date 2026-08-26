Milano 9:34
52.802 +0,15%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:34
10.861 -0,23%
26.209 -0,22%

Indicazioni rialziste per Ascopiave

Finanza
Indicazioni rialziste per Ascopiave
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Risultato positivo per il distributore di gas, parte del FTSE Italia Star, che lievita dell'1,08%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 2,8 Euro, con stop loss posto a quota 2,582 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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