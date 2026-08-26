Indicazioni rialziste per Ascopiave
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Risultato positivo per il distributore di gas, parte del FTSE Italia Star, che lievita dell'1,08%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 2,8 Euro, con stop loss posto a quota 2,582 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```