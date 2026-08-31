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Indicazioni rialziste per Unilever

Finanza
Indicazioni rialziste per Unilever
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Risultato positivo per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo, parte dell'AEX, che lievita dello 0,70%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 55,92 Euro, con stop loss posto a quota 52,41 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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