Iveco, via libera della Consob all'opa Tata Motors, adesioni dal 7 settembre

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa su Iveco Group da TML CV HS, per il tramite di TML CV Holdings, interamente controllata da Tata Motors.



Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il 7 settembre prossimo e terminerà il 26 ottobre, estremi inclusi, salvo proroghe.



Il corrispettivo, pari a 14,10 euro (cum dividend) per ciascuna azione ordinaria, sarà pagato il 30 ottobre.



Ricorrendone i presupposti di legge, il Periodo di Adesione sarà riaperto dal 2 al 6 Novembre, con pagamento del corrispettivo il 13 novembre.

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