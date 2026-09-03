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OPA su PLC, Consob sospende i termini istruttori

Finanza
OPA su PLC, Consob sospende i termini istruttori
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria su PLC, CONSOB ha informato l'offerente in merito all'avvio del procedimento amministrativo relativo al documento di offerta e ha contestualmente formulato all'offerente alcune richieste informative, con conseguente sospensione dei termini istruttori, fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario.
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