OPA su PLC, Consob sospende i termini istruttori

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria su PLC , CONSOB ha informato l'offerente in merito all'avvio del procedimento amministrativo relativo al documento di offerta e ha contestualmente formulato all'offerente alcune richieste informative, con conseguente sospensione dei termini istruttori, fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario.

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