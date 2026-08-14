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Compagnia dei Caraibi, adesioni opa allo 0,199% del capitale nella seconda settimana, totale al 5,773%

Finanza
Compagnia dei Caraibi, adesioni opa allo 0,199% del capitale nella seconda settimana, totale al 5,773%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'opa volontaria totalitaria promossa da Tandem su Compagnia dei Caraibi si rileva che nella seconda settimana di offerta, ossia dal 10 a oggi 14 agosto, estremi inclusi, sono state portate in adesione 28.832 azioni, corrispondenti allo 0,766% delle azioni oggetto dell'offerta e allo 0,199% del capitale dell'emittente.

Dal 3 agosto, data di inizio del periodo di offerta, ad oggi, sono state portate in adesione complessivamente 835.781 azioni, pari al 22,215% delle azioni oggetto dell'offerta e al 5,773% del capitale.

Si ricorda che il periodo di adesione terminerà il 4 settembre, salvo proroghe. La data di pagamento del corrispettivo, pari a 0,40 euro per azione, è fissata per il 10 settembre.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo di adesione sarà riaperto dall'11 al 17 settembre, con la data di pagamento il 23 settembre.
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