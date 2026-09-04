Londra: andamento rialzista per Computacenter

(Teleborsa) - Scambia in profit Computacenter , che lievita del 3,63%.



L'andamento di Computacenter nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 56,09 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 54,77. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 53,89 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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