Milano 12:36
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Londra: andamento rialzista per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Antofagasta
Bene la compagnia mineraria, con un rialzo dell'1,92%.
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