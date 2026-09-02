Londra: si concentrano le vendite su Computacenter

(Teleborsa) - Retrocede Computacenter , con un ribasso del 2,45%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Computacenter mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,47%, rispetto a -1,21% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di Computacenter è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,47 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 53,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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