Londra: nuovo spunto rialzista per Computacenter
(Teleborsa) - Avanza Computacenter, che guadagna bene, con una variazione del 2,57%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Computacenter più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Computacenter sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 51,07 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 49,97. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 52,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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