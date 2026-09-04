Londra: scambi al rialzo per Vodafone

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo britannico telefonico , con una variazione percentuale del 2,09%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Vodafone mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,62%, rispetto a +0,36% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico del colosso telefonico inglese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,257 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 1,236. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,277.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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