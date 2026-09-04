Madrid: scambi al rialzo per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , con una variazione percentuale del 2,80%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Meliá Hotels International , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Meliá Hotels International mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,92 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,19. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```