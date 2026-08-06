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Madrid: scambi in positivo per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Telefonica
Apprezzabile rialzo per l'azienda di telefonia spagnola, in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti.
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